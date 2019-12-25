«Фиорентина» — «Интер»

«Фиорентина» и «Интер» встретятся 15 декабря – в прогнозе мы выбрали оптимальную ставку на этот поединок. Каким будет итог?
Фиорентина
«Фиорентина» сделала ряд громких трансферов в межсезонье, но пока команде они не сильно помогают – «фиалки» после 15 туров располагаются лишь на 13-м месте в таблице. От зоны вылета коллектив Винченцо Монтеллы отделяет всего пять баллов, а от зоны Лиги Европы, на которую безусловно делалась ставку, имеется отставание в 12 очков.
В последнем туре «Фиорентина» встречалась в гостях с «Торино», который также в первом круге сыграет далеко не идеально. Тем не менее, борьбы, как таковой, не вышло – «быки» контролировали ход встречи и сумели забить дважды, ответили «фиалки» только голом престижа. Поражение 1:2 стало четвертым кряду в Серии А для «Фиорентины» и подчеркнуло глубину ее кризиса.
Интер М
«Интер» полностью оправдывает прогнозы болельщиков в чемпионате – по итогам 15 туров команда Антонио Конте лидирует в таблице. Преимущество над «Ювентусом» очень скромное и составляет всего два балла, так что вся борьба за скудетто для «нерадзурри» еще впереди. В последнем туре «Интер», вопреки всем прогнозам, не сумел обыграть «Рому», сыграв вничью 0:0 и прервав таким образом серию из четырех побед кряду.
После неудачи в чемпионате «Интер» потерпел фиаско в Лиге Чемпионов – для выхода в плей-офф ему нужна была победа над «Барселоной», но не сложилась. Чемпион Испании прибыл в Милан далеко не основным составом, но сумел со счетом 2:1 переиграл «Интер», переместив его на третье место в группе, теперь ему суждено сыграть в плей-офф Лиги Европы.
Статистика
- Ни в одном из четырех последних матчей «Фиорентина» не обыгрывала «Интер» — два поражения и две ничьи
- «Фиорентина» проиграла последних четыре матча
- Ни в одном из четырех последних домашних матчей чемпионата «Фиорентина» не забивала более одного гола
- Ни в одном из восьми последних матчей чемпионата «Интер» не проигрывал – шесть побед и две ничьи
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