Декабрь 25th, 2019

«Фиорентина» — «Интер»

«Фиорентина» и «Интер» встретятся 15 декабря – в прогнозе мы выбрали оптимальную ставку на этот поединок. Каким будет итог?

Фиорентина

«Фиорентина» сделала ряд громких трансферов в межсезонье, но пока команде они не сильно помогают – «фиалки» после 15 туров располагаются лишь на 13-м месте в таблице. От зоны вылета коллектив Винченцо Монтеллы отделяет всего пять баллов, а от зоны Лиги Европы, на которую безусловно делалась ставку, имеется отставание в 12 очков.

В последнем туре «Фиорентина» встречалась в гостях с «Торино», который также в первом круге сыграет далеко не идеально. Тем не менее, борьбы, как таковой, не вышло – «быки» контролировали ход встречи и сумели забить дважды, ответили «фиалки» только голом престижа. Поражение 1:2 стало четвертым кряду в Серии А для «Фиорентины» и подчеркнуло глубину ее кризиса.

Интер М

«Интер» полностью оправдывает прогнозы болельщиков в чемпионате – по итогам 15 туров команда Антонио Конте лидирует в таблице. Преимущество над «Ювентусом» очень скромное и составляет всего два балла, так что вся борьба за скудетто для «нерадзурри» еще впереди. В последнем туре «Интер», вопреки всем прогнозам, не сумел обыграть «Рому», сыграв вничью 0:0 и прервав таким образом серию из четырех побед кряду.

После неудачи в чемпионате «Интер» потерпел фиаско в Лиге Чемпионов – для выхода в плей-офф ему нужна была победа над «Барселоной», но не сложилась. Чемпион Испании прибыл в Милан далеко не основным составом, но сумел со счетом 2:1 переиграл «Интер», переместив его на третье место в группе, теперь ему суждено сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Статистика

Ни в одном из четырех последних матчей « Фиорентина » не обыгрывала « Интер » — два поражения и две ничьи

«Фиорентина» проиграла последних четыре матча

Ни в одном из четырех последних домашних матчей чемпионата « Фиорентина » не забивала более одного гола

Ни в одном из восьми последних матчей чемпионата « Интер » не проигрывал – шесть побед и две ничьи

Так же можете ознакомится с условиями от букмекерской конторы fonbet.