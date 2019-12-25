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Дженнифер Лопес шокировала «‘эротичным» фото в лосинах

Знаменитая во всем мире певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно взбудоражила поклонников подтянутой фигурой, показала в сети новое откровенное фото. Так, снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На фото Лопес позирует у красного кабриолета в спортивном топе и лосинах.

Поклонники как всегда оценили стройную фигуру и «забросали» звезду теплыми словами и комплиментами.

«Мой идеал», «Шикарное тело», «Это любовь», «Взорвала сеть!», «Красавица», «Изумительная женщина», — написали фанаты в соцсети.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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