В США скончался знаменитый духовный лидер Баба Рам Дасс

В США скончался в возрасте 88 лет писатель и духовный лидер 1960-х Баба Рам Дасс, познакомивший американцев с ЛСД и индийской философией просветления.

Как сообщил основанный Дассом фонд Love Serve Remember, он скончался у себя дома в воскресенье. Причина смерти не уточняется.

Дасс пережил инсульт в 1997 году, после чего некоторое время не мог говорить. В ноябре 2008 года он перенес операцию в связи с травмой, полученной при падении.

Баба Рам Дасс тесно общался с такими людьми, как Тимоти Лири и Аллен Гинсберг. Он много писал о своих экспериментах с наркотическими веществами, создавал проекты в поддержку заключенных и смертельно больных, а также старался помочь людям справиться с неизбежной перспективой старения.

Наибольшую известность ему принесла изданная в 1971 году книга «Будь здесь и сейчас», которую он написал после путешествия в Индию.

Рам Дасс, чье настоящее имя Ричард Альперт, родился в Бостоне в семье известного юриста и начал свою общественную деятельность в качестве молодого профессора психологии в Гарвардском университете.

Вместе со своим коллегой по Гарварду Тимоти Лири он провел серию экспериментов с галлюциногенными грибами и ЛСД, раздавая наркотики заключенным, философам и студентам, чтобы изучить их влияние на человека.

Из-за этих экспериментов Рам Дасса и Лири уволили из Гарварда в 1963 году.

К концу 1960-х ЛСД и другие галлюциногены стали частью поп-культуры и своеобразным обрядом инициации для многих молодых американцев.

Однако Альперт впоследствии стал стремиться к просветленному состоянию без наркотиков. По совету Гинсберга, в 1967 году он отправился в Индию, где познакомился с человеком, который стал его гуру – Нимом Кароли Бабой. Тот познакомил его с йогой и медитацией, буддизмом и суфизмом, а также дал ему имя Рам Дасс, что переводится с хинди как «слуга Бога».