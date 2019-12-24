 
 
Декабрь 24th, 2019

В Непале задержали 122 гражданина Китая по подозрению в киберпреступлениях

Власти провели крупнейшую операцию против преступлений, совершаемых иностранцами, въезжающими в Непал в качестве туристов

КАТМАНДУ – Полиция Непала задержала 122 гражданина Китая в ходе крупнейшей операции против преступлений, совершаемых иностранцами, которые въезжают в страну по туристической визе.

Об этом сообщили во вторник представители властей.

Глава столичного управления полиции Уттам Субеди сообщил, что во время операции в понедельник были задержаны 122 мужчины и женщины из Китая. Основанием для задержания послужила информация о том, что они занимаются подозрительной деятельностью.

Указанные китайские граждане подозреваются в совершении киберпреступлений и хакерских атаках на банкоматы в Непале, сказал Субеди.

Представители посольства Китая не были доступны для комментария.

Category: Мир, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>