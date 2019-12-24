В Непале задержали 122 гражданина Китая по подозрению в киберпреступлениях

КАТМАНДУ – Полиция Непала задержала 122 гражданина Китая в ходе крупнейшей операции против преступлений, совершаемых иностранцами, которые въезжают в страну по туристической визе.

Об этом сообщили во вторник представители властей.

Глава столичного управления полиции Уттам Субеди сообщил, что во время операции в понедельник были задержаны 122 мужчины и женщины из Китая. Основанием для задержания послужила информация о том, что они занимаются подозрительной деятельностью.

Указанные китайские граждане подозреваются в совершении киберпреступлений и хакерских атаках на банкоматы в Непале, сказал Субеди.

Представители посольства Китая не были доступны для комментария.