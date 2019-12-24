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В Антарктиде обнаружили странную пирамиду огромных размеров

Спутниковые карты уже давно стали одним из главных инструментов поисковиков. День за днем они изучают поверхность планеты в поисках мест и объектом, ранее неизвестных человеку. Очередная находка была сделала в Антарктиде – поисковик утверждает, что на снимках со спутника видны очертания пирамиды, которую покрыл толстый слой снега и льда. Пирамида в Антарктиде подо льдом


По словам археолога Грэма Милсона, находка расположена вдалеке от маршрутов и станций людей и исключает современное происхождение пирамиды. Он считает, что постройка может быть даже более стара, чем современная цивилизация. Пирамида в Антарктиде подо льдом Естественную природу возникновения подледного объекта археолог исключает. По его словам, обычно подледные горы в Антарктиде носят достаточно пологий характер, чего не скажешь о четкой форме найденной пирамиды.  По словам археолога, объект подо льдом может быть даже больше египетских пирамид. Теперь, правда ему остается все проверить лично. Для этого нужна сама малость – добраться до Южного континента и провести изыскания.

Category: Мир, Новости ﻿
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