Декабрь 24th, 2019

В Антарктиде обнаружили странную пирамиду огромных размеров

Спутниковые карты уже давно стали одним из главных инструментов поисковиков. День за днем они изучают поверхность планеты в поисках мест и объектом, ранее неизвестных человеку. Очередная находка была сделала в Антарктиде – поисковик утверждает, что на снимках со спутника видны очертания пирамиды, которую покрыл толстый слой снега и льда.





По словам археолога Грэма Милсона, находка расположена вдалеке от маршрутов и станций людей и исключает современное происхождение пирамиды. Он считает, что постройка может быть даже более стара, чем современная цивилизация. Естественную природу возникновения подледного объекта археолог исключает. По его словам, обычно подледные горы в Антарктиде носят достаточно пологий характер, чего не скажешь о четкой форме найденной пирамиды. По словам археолога, объект подо льдом может быть даже больше египетских пирамид. Теперь, правда ему остается все проверить лично. Для этого нужна сама малость – добраться до Южного континента и провести изыскания.