Декабрь 24th, 2019

Ученые нашли самую древнюю пирамиду, построенную на Земле (фото)

В Перу ученые на севере страны в регионе Анкаш обнаружили церемониальную пирамиду, возраст которой составляет более 5000 лет. По мнению ученых, это самое древнее пирамидальное сооружение на Земле из открытых в настоящий момент. Подобная структура возрастом око 8000 лет ранее была найдена в Турции, оджнако она не является в чистом виде пирамидой как данная.

Как отметила археолог Моника Суарес, координатор исследовательского проекта Сечина, пирамида расположена в пределах центральной части главного здания этого комплекса. Однако не только этот факт указывает на сакральное значение объекта.

Команда исследователей обнаружила два черепа — взрослого человека и ребенка. Кроме того, у подножия пирамиды были обнаружены скелетированные останки, причем конечности были отделены друг от друга. Возможно, это — следы древних человеческих жертвоприношений.

«Вероятно, ступени служили церемониальной лестницей, которая позволяла попасть на более высокий уровень пирамиды, что играло важную роль в ритуалах, — говорит Моника Суарес. — На вершине имеется глиняная стена с отпечатками пальцев жителей города Сечина».