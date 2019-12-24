Трамп накинулся на ветрогенераторы с критикой

Дональд Трамп обвинил ветряные турбины в негативном влиянии на окружающую среду. По словам Трампа, производство мельниц способствует выбросу парниковых газов в атмосферу, а сами ветрогенераторы «убивают птиц» и являются слишком «шумными».

«Я очень хорошо знаю ветряные мельницы. Я изучал их больше, чем кто-либо еще. Они очень дорогие. При их производстве в атмосферу попадает огромный объем выбросов. [...] Они шумные. И они убивают птиц», – заявил президент США.

Трамп отметил, что недвижимость вблизи ветряных электростанций падает в цене, а также подчеркнул якобы быстрый износ конструкций и необходимость их замены за счет государственных субсидий.

Хотя некоторые заявления Трампа не лишены оснований (так, в 2013 году организация Wildlife Society предоставила данные о негативном влияний турбин на популяции птиц), многие восприняли речь главы Белого дома с недоумением. Издание The Hill приводит статистику, согласно которой производство ветряных генераторов вовсе не приносит такого вреда экологии, как считает президент Трамп. Издание сообщает, что ветряные турбины «окупают» объем выброшенных при их производстве парниковых газов в течение шести месяцев, заменяя менее экологичные методы производства энергии.

В свою очередь CNN со ссылкой на Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США отмечает, что другие виды электростанций являются куда более опасными для птиц, в то время как главной угрозой для пернатых остаются коты, убивающие до 4 млрд птиц ежегодно. Издание также подчеркивает, что обеспокоенность Трампа необходимостью субсидировать замену устаревших генераторов ничем не подкреплено. Срок службы турбин составляет 20-25 лет, а до настоящего момента не известно о каких-либо государственных субсидиях на замену устаревших генераторов.