Супруги из Украины посмертно удостоены звания Праведников народов мира

Имена супругов будут увековечены на Аллее праведников мира в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. В ходе церемонии присутствующие смогли увидеть фрагмент интервью с 91-летней Саркис, которая живет в израильском городе Лод.

Посол Государства Израиль в Украине Йоэль Лион объявил о присуждении посмертно звания Праведников народов мира украинцам Алексею и Ульяне Федосеевым. В годы Второй мировой войны супружеская пара спасла от нацистов еврейскую девочку Маргариту Саркис.

Пережившая Холокост пожилая женщина рассказала, как Федосеевы забрали ее из детского дома, а потом прятали у себя в квартире и на ферме Петра и Галины Негребецких в селе Гожулы, куда продолжали привозить еду и одежду для нее.

После освобождения Полтавы Маргарита Саркис жила у Федосеевых до 1945 года. В Израиль она репатриировалась в 2010 году. Алексей Федосеев умер в 1969 году, его жена Ульяна — 1995 году.

Председатель Харьковской городской администрации Алексей Кучер напомнил, что звания Праведник народов мира удостоилось свыше 2,5 тысяч украинцев.

Источник: 9tv.co.il