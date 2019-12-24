 
 
Декабрь 24th, 2019

Супруги из Украины посмертно удостоены звания Праведников народов мира

 

Посол Государства Израиль в Украине Йоэль Лион объявил о присуждении посмертно звания Праведников народов мира украинцам Алексею и Ульяне Федосеевым. В годы Второй мировой войны супружеская пара спасла от нацистов еврейскую девочку Маргариту Саркис.

Награду из рук израильского посла в торжественной обстановке получила внучатая племянница супругов, Людмила Сороколат, передает местное издание «Depo.Харьков».

Имена супругов будут увековечены на Аллее праведников мира в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. В ходе церемонии присутствующие смогли увидеть фрагмент интервью с 91-летней Саркис, которая живет в израильском городе Лод.


Пережившая Холокост пожилая женщина рассказала, как Федосеевы забрали ее из детского дома, а потом прятали у себя в квартире и на ферме Петра и Галины Негребецких в селе Гожулы, куда продолжали привозить еду и одежду для нее.

После освобождения Полтавы Маргарита Саркис жила у Федосеевых до 1945 года. В Израиль она репатриировалась в 2010 году. Алексей Федосеев умер в 1969 году, его жена Ульяна — 1995 году.

Председатель Харьковской городской администрации Алексей Кучер напомнил, что звания Праведник народов мира удостоилось свыше 2,5 тысяч украинцев.

Источник: 9tv.co.il

Category: Израиль, Новости, Украина ﻿
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