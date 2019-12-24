Декабрь 24th, 2019

Скандал: королева Елизавета II убрала со своего стола фотографию принца Гарри и Меган Маркл

За день до Рождества на телеканале BBC был опубликован анонс предстоящего праздничного поздравления королевы Елизаветы, с которым она ежегодно выступает перед своими соотечественниками. В официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца, в свою очередь, было опубликовано фото королевы, сделанное во время съемок торжественной речи, которое интернет-пользователи разглядывали с особой внимательностью.

Королева Елизавета

Так, многие обратили внимание на фотографии на письменном столе, за которым сидит королева: семейный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми, рождественская открытка принца Чарльза и его супруги Камиллы, фото мужа Елизаветы принца Филиппа (он, к слову, накануне праздника был выписан из госпиталя) и снимок отца королевы Георга VI, который и ввел традицию ежегодных телевизионных поздравлений.

Единственный снимок, отсутствующий на рабочем столе королевы, — это рождественская открытка Меган Маркл, принца Гарри и их семимесячного сына Арчи. Многие пользователи сети предположили, что Елизавета намеренно убрала фото Меган и Гарри. Некоторые также вспомнили, что в прошлогоднем рождественском обращении на столе королевы стоял свадебный портрет герцогов Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Судя по анонсу, в своей речи королева Елизавета говорит, что 2019 год был непростым, но при этом выражает надежду на то, что все сложности удастся решить в наступающем 2020-м:

Путь, пройденный нами в этом году, не всегда был гладким. Иногда на этой дороге встречались и ухабы. Однако маленькие шаги помогут всем нам преодолеть глубокие разногласия, обрести гармонию и понимание, а также изменить этот мир к лучшему.

Многие интернет-пользователи предположили, что в этом отрывке из рождественской речи королева Елизавета говорит сразу о нескольких непростых эпизодах из жизни королевской семьи: конфликте Меган Маркл и принца Гарри со СМИ и причастности принца Эндрю к громкому секс-скандалу.

Напомним, что королева Елизавета уже не первый раз убирает портрет Меган Маркл и принца Гарри со своего столика. В конце октября пользователи сети заметили, что во время встречи королевы с Высшим комиссаром Гренады в Великобритании Кишей Грант в Букингемском дворце на столике в гостиной также отсутствовал семейный снимок герцогов Сассекских. При этом снимок принца Уильяма с супругой Кейт Миддлтон занимал на нем почетное место.

Королева Елизавета и Меган Маркл

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/monarchy/93973-v-seti-obsuzhdayut-pozdravlenie-korolevy-elizavety.html