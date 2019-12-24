Россия разбила единственный истребитель с технологий «стелс»

Новейший российский истребитель, наиболее близкий к пятому классу машин, разбился во вторник в в Хабаровском крае. Су-57 потерпел крушение во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре в 111 км от аэродрома базирования, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.Истребитель, который разрабатывается почти 10 лет и декларируется как единственный в РФ имеющий технологию невидимости («стелс»), рухнул из-за отказа системы управления самолетом, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из них, наиболее вероятной причиной является сбой в управлении хвостовым оперением.

Для расследования ЧП созвана спецкомиссия. Система аварийного покидания самолета сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив, сообщили в ОАК.

Источник в одной из медицинских военных структур сообщил ТАСС, что врачи обследовали пилота, ушибов он не получил.

«Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», -подтвердил «Интерфаксу» источник в одной из медицинских военных структур.

Источник агентства также отметил, что разбившийся Су-57 был был первым серийным образцом этого истребителя. Передача машины была запланирована на текущую неделю.

Как уточняет «РИА Новости», Су-57 при падении взорвался и полностью разрушился. Специалисты начали поиск черных ящиков.