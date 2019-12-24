Россия разбила единственный истребитель с технологий «стелс»

По словам одного из них, наиболее вероятной причиной является сбой в управлении хвостовым оперением.
Для расследования ЧП созвана спецкомиссия. Система аварийного покидания самолета сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив, сообщили в ОАК.
Источник в одной из медицинских военных структур сообщил ТАСС, что врачи обследовали пилота, ушибов он не получил.
«Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», -подтвердил «Интерфаксу» источник в одной из медицинских военных структур.
Источник агентства также отметил, что разбившийся Су-57 был был первым серийным образцом этого истребителя. Передача машины была запланирована на текущую неделю.
Как уточняет «РИА Новости», Су-57 при падении взорвался и полностью разрушился. Специалисты начали поиск черных ящиков.
Leave a Reply