Новые «Звездные Войны» провалились в Китае

Несмотря на все ухищрения создателей фильма «Звездные войны 9: Скайуокер. Восход», он стартовал в Китае с катастрофическим для проектов такого масштаба результатом. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, за первые выходные сборы на китайском рынке составили всего 12 миллионов долларов.

Такой результат не позволил «Звездным войнам 9″ бороться за лидирующие места в национальном прокате. Так, занявший первое место боевик «Ип Ман 4″, смог заработать 47 миллионов долларов. Местные эксперты полагают, что девятому эпизоду «Звездных войн» будет нелегко собрать в Китае даже 20 миллионов долларов, что позволяет считать прокат картины полностью провальным.

«Звездные войны 9″ стартовали и в Северной Америке значительно хуже, чем предыдущие серии, и хуже, чем сулили фильму ранние прогнозы. В свои премьерные выходные лента собрала 175,5 миллиона долларов, хотя прогнозировалось, что она сможет претендовать на 190-195 миллионов долларов. Представители студии Lucasfilm пока не давали комментариев по этому поводу.