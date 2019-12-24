Названы лучшие вина в мире

Американский алкогольный критик и винный судья международного класса Элин Маккой (Elin McCoy) выбрала лучшие вина 2019 года. Ее список из десяти напитков публикует Bloomberg.

В течение года эксперт продегустировала более четырех тысяч красных, белых и игристых вин. Среди них были как классические винтажные, так и молодые экземпляры. Лидером Маккой посчитала красное вино Domaines Lupier La Dama 2015 года из испанской провинции Наварра. Стоимость такой бутылки составляет 42 доллара .

Следующим в списке оказалось игристое Grace Blanc de Blancs Extra Brut 2014 года (65 долларов), которое критик попробовала в Яманаси, Япония. «Крошечные пузырьки, аромат свежевыпеченной бриоши и цитруса, а также нежный минеральный вкус напоминают шампанское от прекрасного производителя», — поделилась ощущениями Маккой.

Третьим стал совиньон-блан Tement Sudsteiermark Sauvignon Blanc Ried Zieregg 2011 года из австрийского региона Штирия. Цена за бутылку — 71 доллар . За ним последовало шардоне Kistler Vineyard 2017 года (160 долларов), а заключительным в пятерке Маккой назвала Joseph Drouhin Montrachet Marquis de Laguiche 2011 года по цене 700 долларов за бутылку .