Декабрь 24th, 2019

Мумия странного существа найдена в Сибири — оно охотилось на людей

Мумия странного существа найдена в Сибири. По мнению ученых, этот зверь охотился на других животных и людей. На берегу реки Индигирки в Якутии была найдена хорошо сохранившаяся мумия щенка, которой, как показал анализ ДНК, около 18 тысяч лет. При этом ученые не могут понять, собака это, волк или переходная особь. Саму мумию нашли еще год назад и только сейчас исследователи определились — да, это был дикий зверь и убит он был вероятно людьми.

Профессор в области эволюционной генетики из Шведского центра палеогенетики Лав Дален сказал, что у них «самый большой в Европе банк ДНК собак со всего мира, но ученые все равно не смогли идентифицировать найденного щенка».