 
 
Декабрь 24th, 2019

Команда фанатов воссоздала чрезвычайно опасный протомеч из вселенной Звездных Войн, который сжигает все на своем пути

Звездные Войны,Star Wars,фэндомы,меч,протомеч

Несмотря на то, что сага «Звездные войны» является космической оперой, а не научно-фантастическим фильмом, помимо множества допущений в ней есть и рациональные элементы. В частности, по канону этой вымышленной вселенной до появления полноценных световых мечей воители применяли «протомечи» – оружие, созданное по тому же принципу, но разумной мощности.

В основе протомеча лежит создание замкнутой энергетической петли, которая вытянута так, что образует подобие стержня – это и есть клинок меча. При помощи специального стабилизатора петля удерживает форму сама по себе, она разрушается при контакте с препятствием, но передает ему часть энергии, уничтожая материю. Главное отличие протомеча от светового в том, что последний питается за счет Силы через энергокристалл и потому обладает чудовищной и одновременно бесконечной мощностью. А протомечу нужен бокс с батарейками и соединяющий провод.

Звездные Войны,Star Wars,фэндомы,меч,протомеч

 Команда энтузиастов Hacksmith сделала максимально реалистичный протомеч, пусть и предельно малой мощности. Единственное, что невозможно при текущем уровне технологий, это самостабилизация петли, поэтому они применили сердечник, по которому и пустили электрический ток. Изделие в прямом смысле разогревается, за счет чего сильно светится, характерно гудит и может плавить различные материалы, хотя и далеко не так эффектно, как мечи джедаев.

Category: Видео, Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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