Декабрь 24th, 2019

Команда фанатов воссоздала чрезвычайно опасный протомеч из вселенной Звездных Войн, который сжигает все на своем пути

Несмотря на то, что сага «Звездные войны» является космической оперой, а не научно-фантастическим фильмом, помимо множества допущений в ней есть и рациональные элементы. В частности, по канону этой вымышленной вселенной до появления полноценных световых мечей воители применяли «протомечи» – оружие, созданное по тому же принципу, но разумной мощности.

В основе протомеча лежит создание замкнутой энергетической петли, которая вытянута так, что образует подобие стержня – это и есть клинок меча. При помощи специального стабилизатора петля удерживает форму сама по себе, она разрушается при контакте с препятствием, но передает ему часть энергии, уничтожая материю. Главное отличие протомеча от светового в том, что последний питается за счет Силы через энергокристалл и потому обладает чудовищной и одновременно бесконечной мощностью. А протомечу нужен бокс с батарейками и соединяющий провод.

Команда энтузиастов Hacksmith сделала максимально реалистичный протомеч, пусть и предельно малой мощности. Единственное, что невозможно при текущем уровне технологий, это самостабилизация петли, поэтому они применили сердечник, по которому и пустили электрический ток. Изделие в прямом смысле разогревается, за счет чего сильно светится, характерно гудит и может плавить различные материалы, хотя и далеко не так эффектно, как мечи джедаев.