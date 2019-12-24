Декабрь 24th, 2019

Китайцы испытали дрон на спирту. Он провел в воздухе 12 часов

FY-36 F-Eye UAV Technology

Китайская компания F-Eye UAV Technology совместно с Даляньским институтом химической физики провела серию летных испытаний перспективного беспилотника FY-36 с топливным элементом, работающим на метаноле. Как пишет South China Morning Post, во время одного из испытательных полетов аппарат провел в воздухе 12 часов.

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов с топливными ячейками. Подавляющее большинство таких аппаратов используют для выработки электричества водородные топливные ячейки. При этом ячейки, работающие на метаноле, проще перезаряжать, доливая в них спирт.

Масса китайского беспилотника составляет 15 килограммов. По заявлению разработчиков, аппарат способен нести полезную нагрузку массой до 3 килограммов. FY-36 выполнен по самолетной схеме с толкающим воздушным винтом в хвостовой части. Аппарат также оснащен двумя балками, на которых расположены по два электромотора с несущими винтами. Они необходимы для вертикальных взлета и посадки.

К настоящему времени F-Eye UAV Technology провела уже 15 испытательных полетов беспилотника FY-36. В компании заявили, что намерены разработать крупную версию аппарата, которая могла бы нести значительную по массе полезную нагрузку.

В 2017 году американский стартап FlightWave Aerospace Systems представил беспилотник Jupiter-H2, предназначенный для доставки почты и покупок. Этот дрон оснащен водородным топливным элементом, благодаря которому может находиться в воздухе до двух часов.

Аппарат выполнен по схеме квадрокоптера и имеет восемь воздушных винтов, размещенных попарно соосно в обтекателях. Ширина рамы Jupiter-H2 составляет 70 сантиметров. Беспилотник способен перевозить грузы массой до 1,3 килограмма.