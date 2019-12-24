Декабрь 24th, 2019

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали как отдыхают в Африке

В то время как многие знаменитости готовятся к Рождеству дома, другие решили зимние каникулы провести вдали от родины. Так, в путешествие отправились и 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс с 75-летним Майклом Дугласом и детьми, 19-летним сыном Диланом и 16-летней дочерью Кэрис. Снежным краям супруги предпочли тепло и солнце и улетели в Африку.

Звездное семейство уже успело побывать в ЮАР и Ботсване, а сейчас добралось и до Зимбабве. В странах Африки Кэтрин, Майкл, Дилан и Кэрис знакомятся с местной природой и животным миром, особенно им нравится наблюдать за львами, слонами и другими животными.

Природная красота питает душу,

— признается актриса.