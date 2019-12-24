Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали как отдыхают в Африке

В то время как многие знаменитости готовятся к Рождеству дома, другие решили зимние каникулы провести вдали от родины. Так, в путешествие отправились и 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс с 75-летним Майклом Дугласом и детьми, 19-летним сыном Диланом и 16-летней дочерью Кэрис. Снежным краям супруги предпочли тепло и солнце и улетели в Африку.
Звездное семейство уже успело побывать в ЮАР и Ботсване, а сейчас добралось и до Зимбабве. В странах Африки Кэтрин, Майкл, Дилан и Кэрис знакомятся с местной природой и животным миром, особенно им нравится наблюдать за львами, слонами и другими животными.
Природная красота питает душу,
— признается актриса.
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