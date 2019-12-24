Декабрь 24th, 2019

Как близняшки: Риз Уизерспун опубликовала новое селфи с 20-летней дочерью Авой

43-летняя Риз Уизерспун очень близка со своими тремя детьми и часто публикует в соцсетях трогательные снимки с ними. Вот и на днях она поделилась с фолловерами в инстаграме новым селфи, на котором позирует вместе со своей 20-летней дочерью Авой. На фото мать и дочь одеты в похожие черные платья, при этом губы обеих накрашены красной помадой.

Вечеринка для девочек с моей любимой дочерью. Ладно… с моей единственной дочерью, но все же,

— пошутила Уизерспун в подписи к фото.

Риз Уизерспун с дочерью Авой

В комментариях под снимком поклонники в очередной раз отметили, что с годами Ава становится все больше похожа на свою известную маму. Феноменальному сходству Риз и Авы поразились не только фанаты, но и Шарлиз Терон, Зои Кравиц и многие другие звездные друзья актрисы.

Ооо, мои прекрасные близняшки,

— написала под постом Кравиц.

Выглядите как сестры! Потрясающе,

Кто из вас дочь?

Она выглядит точь-в-точь как вы!

— поддержали Зои фолловеры.

К слову, некоторые подписчики заметили, что Ава похожа не только на свою звездную маму, но и на отца — Райана Филиппа. В браке с ним Риз также родила сына Дикона, которому в этом году исполнилось 16 лет.

Риз Уизерспун с сыном Диконом

После развода родителей Ава и Дикон остались жить с мамой, однако продолжают регулярно видеться с отцом и оставаться у него в гостях. С дочерью у Райана Филиппа особенно близкие отношения: у них похожий вкус в одежде и в музыке.

Через два года после развода с Филиппом (они были в браке с 1999 по 2008 год) Риз Уизерспун вышла замуж за агента по поиску талантов Джима Тота, в браке с которым родила сына Теннесси — этой осенью мальчику исполнилось семь лет.