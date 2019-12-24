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Инженеры разработали автопилот, который оказался лучше профессионального водителя

Возможности автопилота нового поколения разработчики наглядно продемонстрировали в формате видеоролика на примере спорткара DeLorean DMC-12, знакомого всем поклонникам фильма «Назад в будущее».

Автомобиль, получивший название MARTY (по имени главного героя фильма)  получил два электродвигателя с суммарным крутящим моментом в 7000 Н·м и автономную систему управления с предварительно запрограммированными GPS-координатами. С первой попытки машина сумела преодолеть все препятствия на испытательном полигоне, не зацепив ни одного конуса или ограждения. После этого электрокару поставили более сложную задачу — войти в управляемый занос в беспилотном режиме.

Авторы проекта уверены, что дрифт может быть не только экстремальным развлечением, но и ключом к безопасному вождению. Исследователи стремятся разработать такую систему управления, которая бы могла самостоятельно избежать аварии в критической ситуации, отправив автомобиль в занос.

Предполагаемая дата начала коммерческих поставок «дрифтующего» автопилота неизвестна.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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