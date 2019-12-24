Игры и праздничные блюда на Хануку — что поедим

Праздник Ханука выпадает на зиму, когда дни коротки, а ночи длинные. Света становится все меньше, природа погружается в темноту – период, который особо остро ощущается в холодных регионах, местах расселения еврейской диаспоры. На празднование Хануки отводится больше, чем на любой другой еврейский праздник. Однако не все восемь дней являются праздничными в традиционном понимании – это такие же будни, как любой другой рабочий день.

И всё же в еврейской традиции принято делать различие между ханукальными и обычными днями: дома и в общинах зажигают ханукальные свечи, ставят на стол праздничные блюда, играют в ханукальные игры и отмечают светлый праздник. По традиции в дни Хануки читают дополнительную молитву, а в синагоге проходит особое чтение Торы.

Зажжение ханукальных свечей – несмотря на то, что дни празднования Хануки это обычные трудовые будни, пока зажигаются и горят ханукальные свечи не принято заниматься никакой работой, даже по дому. Как правило, эта церемония длится от получаса до часа, во время которой принято петь ханукальные песни, «разбавляя» их традиционной праздничной трапезой. Одним словом –

Начнем с того, что больше всего крутится в ханукальные дни – «севивон».

Игра «севивон» – ханукальный волчок

Слово «севивон» – относительно новое, несмотря на то, что сама игра известна еще с древних времен. «Антикварная» юла периода Римской Империи была найдена на острове Сардиния (Италия). Спустя тысячу лет игра перекочевала в Германию, где ашкеназские (европейские) евреи «приняли» ее в свой репертуар наравне с шашками, шахматами и картами. На идише «севивон» называется «дрейдл», на арабском «форфера» – все эти имена обозначают вращательное движение «севивона».

В те времена «севивон» была игрой на удачу, своего рода античной рулеткой: на каждой из четырёх граней значился «выигрыш» или «проигрыш», а также сумма выигрыша. Участвовавшие делали свои ставки, а затем каждый по очереди бросал «севивон». На гранях «севивона» были выцарапаны буквы N, G, H и S. Буква N (по-немецки nicht) означала, что игрок ничего не выиграл, буква G (по-немецки ganz) означала, что игрок получает всё, буква H (по-немецки halb) означала, что игрок получает половину выигрыша, а буква S (по-немецки stahl) означала, что игрок проиграл и должен вложить дополнительные деньги в общую кассу. Евреи заменили латинские на буквы ивритского алфавита и дали им оригинальную трактовку, связав их с Ханукой: נ = נס (чудо), ג = גדול (большое), ה = היה (было), ש = שם (там). Таким образом игрушка «севивон» стала символом победы евреев над греками.

В период сионистского возрождения было принято решение изменить последнюю букву на одной из граней «севивона». Вместо буквы ש появилась буква פ (здесь – פה), подчеркивающая, что чудо произошло именно здесь, в стране Израиля.

В традиционном «севивоне» в качестве ставок шли ханукальные деньги, либо сладости или орехи; в наше время принято играть с шоколадными монетами… (о ханукальных деньгах читайте далее).

Драники (левивот или латкес) и пончики

В еврейских общинах в диаспоре на Хануку готовили блюда из теста, использую большое количество масла – в память о чуде с кувшинчиком елея. По сегодняшний день точным признаком, по которому можно определить скорейшее приближение Хануки, остаются пончики. «Суфганийот» (оригинальное название ханукальных пончиков) заполняют прилавки пекарен и кондитерских еще за несколько недель до праздника.

Пончики делают из дрожжевого теста и жарят в глубокой посудине, наполненной маслом. После того, как «суфгания» обжарится со всех сторон, ее наполняют вареньем, шоколадом или любой другой сладкой начинкой, сверху посыпая сахарной пудрой.

Ещё одно классическое ханукальное блюдо – это картофельные оладьи, в русской традиции именуемые драниками, в еврейской – латкес. В Израиле это блюдо называют левивот. Оно также готовится на масле, что в очередной раз напоминает о чудесах Хануки. В Йемене после зажжения свечей было принято есть всевозможные блюда из разных круп и жареные бобы. В еврейских общинах Европы, к примеру, в Венгрии, было принято есть жареный с чесноком хлеб. Это было своеобразной «защитой» от христианских соседей, праздновавших в это время Рождество.

Ханукальные деньги

Ханукальные деньги – это серебряные монеты, которые давали детям в дни праздника. Ханукальные деньги использовались, как правило, для игры в «севивон», что приносило детям особую радость. Помимо этой, у ханукальных денег была и образовательная функция: таким образом, детей учили отделять десятину. По традиции десять процентов от ханукальных денег выделялись на пожертвования, приучая детей с раннего возраста жертвовать малоимущим. Некоторые родители предпочитали дарить детям не деньги, а подарки – сладости и шоколадные монеты.

У евреев Багдада было принято раздавать детям пирожные, сладости и специальные ханукальные книжки с рассказами о чудесах Хануки, поздравлениями и молитвами к празднику.

Автор: Матья Кам