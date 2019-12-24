Декабрь 24th, 2019

Хоакин Феникс мог быть не Джокером в фильме «Джокер»

Главный герой фильма «Джокер» вовсе не обязательно должен быть те самым знаменитым злодеем, знакомым поклонникам комиксов компании DC. Все, что с ним произошло, могло оказаться бредом сумасшедшего. Такую версию предложил зрителям режиссер картины Тодд Филлипс, слова которого приводит издание Comic Book.

«На этот фильм можно взглянуть по-разному. Он может и не быть Джокером. Это всего лишь версия, которую этот парень рассказывает в палате клиники для умалишенных. Он ведь не самый надежный рассказчик в мире, понимаете о чем я говорю?», — прокомментировал постановщик.

Напомним, что ранее Филлипс утверждал, что его фильм не основывается на каком-то конкретном комиксе, а вдохновением ему служили классические литературные произведения, в том числе «Человек, который смеется» Виктора Гюго.

Фильм «Джокер», в котором главную роль исполнил актер Хоакин Феникс, получил награду международного Венецианского фестиваля и считается одним из главных фаворитов предстоящей «оскаровской» гонки.

Его мировые кассовые сборы превысили один миллиард долларов, и это был первый случай в истории, когда фильм с американским рейтингом R смог добиться такого результата. Также он вошел в десятку лучших фильмов года по версии IMDb.