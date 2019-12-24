Декабрь 24th, 2019

Если нужна медсправка КЭК

Справка КЭК – это медицинский документ, который выдается на основе заключения специальной комиссии. Она состоит из 15 специалистов, среди которых врачи и сотрудники медицинских институтов. Они собираются вместе, где уточняют диагноз и выдают соответствующие рекомендации.

Справка КЭК позволяет получить полное или длительное освобождение от занятий физкультурой, для оформления больничного листа сроком больше месяца. Наконец, для академического отпуска, продления декрета и пр. Стоит ли упоминать, что получить справку весьма непросто, требует огромного количества времени?

Как получить справку КЭК?

Процедура оформления документа отнимает много сил. Для начала необходимо обратиться к лечащему врачу. После получения направления на прохождение комиссии нужно дождаться, когда она соберется. К ней следует подготовиться основательно, собрав все заключения и результаты исследований.

Гораздо проще сегодня справку КЭК заказать на https://spravki-kek.com, потратив пару минут. На официальном сайте, который не первый день занимается оформлением подобных справок, просто укажите основные данные о себе. Всю остальную работу (формирование данных об анализах, записи в журналах) доверьте профессионалам.

Безопасно ли приобретать справки в Интернете?

Если вы заказываете ее по вышеуказанной ссылке, тогда да. Речь идет о подлинной справке, а не о подделке. После запроса потенциального клиента специалисты связываются с больницей. Там же подготавливается подлинный бланк, заполняется. В справке КЭК проставляются все печати и подписи членов комиссии. Преимущества очевидны:

• Оперативное исполнение заказ – не более 24 часов.

• Гарантии качества. Проверить подлинность справки не сложно.

• Документ полностью проведенный и указан в записях журнала.

• Дается обоснование и заключение со сроком освобождения.

• Справка КЭК вручается лично в руки и обходится недорого.

Цена на изготовление справки приятно порадует каждого. Это значительно меньше, чем пришлось бы тратить при личном обращении в больницу. Сколько времени вы затратите? Сколько сил и нервов? Дистанционное оформление справки КЭК – проверенный способ в кратчайшие сроки решить проблемы в университете или на работе.

Отправьте заявку на получение прямо на сайте. С вами свяжется специалист, чтобы уточнить некоторые нюансы. Справка оплачивается после изготовления и доставки. Таким образом, вам не нужно будет делать предварительных взносов. После того, как вы увидите лично справку КЭК, сможете проверить ее подлинность, оплачивайте наличными курьеру.

По материалам - https://spravki-kek.com