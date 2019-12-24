Декабрь 24th, 2019

Джеки Чан едва не погиб на съемках

Голливудский актер Джеки Чан рассказал, что едва не расстался с жизнью во время съемок фильма Авангард.

Китайский и американский актер Джеки Чан чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой.

Актер рассказал, что на съемочной площадке фильма он мог умереть. Чан застрял под камнем в море и не мог выбраться.

По словам актера, он не поддался панике, но при этом испугался и начал дрожать. На помощь Чану пришли коллеги, которые вытащили его из воды.

«Когда я вышел из воды, режиссер Стэнли Тонга даже прослезился», – рассказал актер, добавив, что вскоре съемки были продолжены

Напомним, ранее Джеки Чан откровенно рассказал про свои молодые годы в мемуарах. По словам актера, он вел себя с женщинами ужасно.