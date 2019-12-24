Декабрь 24th, 2019

Человекоподобные роботы научились работать сообща (видео)

Компания Agility Robotics показала новый навык человекоподобного робота Digit — работу в паре с таким же роботом. В опубликованном на YouTube ролике можно увидеть, как роботы успешно перетаскали три коробки с одного стола на другой, передавая их друг другу на середине пути.

Digit — это человекоподобный робот, впервые представленный Agility Robotics в начале 2019 года. Его строение в целом похоже на человеческое: робот имеет торс, две ноги и две руки, а на месте головы у него расположен лидар для всестороннего отслеживания препятствий. Кроме лидара у Digit также есть стереокамеры для наблюдения за объектами. В 2020 году компания планирует начать продажи робота отдельным клиентам, поэтому в последние месяцы инженеры активно дорабатывают Digit и время от времени показывают его новые умения. Например, в середине декабря они показали, как робот взаимодействует с людьми, поддерживая с ними безопасную дистанцию.

На этот раз инженеры занялись взаимодействием роботов не с человеком, а друг с другом. Испытания проходили в офисе компании с двумя столами возле стен. Один из столов изначально был пуст, а на втором располагались три коробки с матричными кодами для распознавания. Задача роботов заключалась в том, чтобы перетаскать коробки с одного стола на другой, но не в одиночку, а по цепочке, передавая коробки от одного робота к другому на середине пути.

В результате роботы справились с задачей и успешно перенесли все коробки на второй стол. Возможно, навыки переноски коробок пригодятся роботу, если Agility Robotics и Ford продолжат развивать проект гибридной беспилотной доставки посылок. В мае компании представили совместный проект, состоящий из беспилотного грузового автомобиля и робота Digit — автомобиль приезжает к дому клиента, из багажника выходит Digit, забирает коробку и относит ее к двери.

У Agility Robotics также есть двуногий робот Cassie, на конструкции которого основан Digit. Cassie имеет только две ноги и лишен рук, торса и головы. Его инженеры научили более впечатляющим навыкам. К примеру, он способен ездить на гиророликах, причем его алгоритм поддержания равновесия работает отдельно от аналогичного алгоритма в гиророликах, но это не мешает ему устойчиво ехать вперед, поворачивать и даже переезжать небольшие препятствия.