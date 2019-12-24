Декабрь 24th, 2019

Брайан Остин Грин опубликовал в соцсети редкую фотографию своего старшего сына Кассиуса

Брайан Остин Грин

Фанаты «Звездных войн» спешат в кинотеатры, чтобы посмотреть девятый эпизод саги, являющийся завершением истории семьи Скайуокеров, которая длилась более сорока лет. Среди первых зрителей оказался и 46-летний актер Брайан Остин Грин, который сходил в кино со своим 17-летним сыном Кассиусом в минувшие выходные. Они оба поделились впечатлениями в Instagram.

Джей Джей, спасибо за подарок мне и моему сыну — финал чего-то большого, что было частью нашей жизни, — поблагодарил актер в соцсети режиссера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker) Джей Джей Абрамса.

Кассиус Марсил Грин

Кассиус написал в соцсети, что чудесно провел время с отцом в выходные, сходив с ним в кино.

Я так счастлив, что увидел конец саги, которая была важной частью моего детства и нашего времени с отцом, — написал Кассиус в Instagram.

Брайан Остин Грин

В прошлом году его мать Ванесса Марсил обвинила Грина в том, что он вычеркнул их сына из своей жизни, женившись на Меган Фокс. Прежде, по словам Марсил, у них были доверительные отношения, и они много общались. Грин женился на Фокс в 2010 году, когда Кассиусу было восемь лет. Мальчик был шафером отца на закрытой церемонии бракосочетания на Гавайях. У Меган и Брайана Остина растут трое сыновей: семилетний Ноа, пятилетний Боди и трехлетний Джорни. Кстати, в начале декабря Грин и Фокс с ними тоже посетили мероприятие, посвященное «Звездным войнам».

Грин и Марсил начали встречаться в конце 1990-х после знакомства на съемочной площадке сериала «Беверли-Хиллз 90210″ (Beverly Hills, 90210).