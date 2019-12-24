Декабрь 24th, 2019

Bloomberg: «Роботы догоняют людей по количеству рабочих мест»





Процесс роботизации уже охватил большинство отраслей как в развитых, так и в развивающихся странах. Но главное еще впереди: скачок произойдет, когда роботы станут дешевле.

Промышленные роботы становятся все более популярными. Как сообщает Bloomberg, сектор восстановился после падения в период мирового финансового кризиса и продолжает бурно расти.



Одним из стимулов автоматизации считается желание сократить расходы на выплаты рабочих. Сейчас, в бедных регионах роботизация порой идет быстрее, чем в богатых. Например, в Северной Америке второе место после США по объему рынка робототехники занимает не Канада, а Мексика, где уровень зарплат почти в 10 раз ниже.



В большинстве отраслей наблюдается структурный рост поставок роботов. Это прежде всего пищевая промышленность, фармацевтика, медицина и производство потребительских товаров. В будущем тенденция, вероятно, продолжится, ведь роботы продолжают дешеветь. Около 20 лет назад стоимость промышленного автомата превышала $80 000. Сегодня она в среднем составляет $50 000. Одна из причин этого — усовершенствование технологий, включая датчики, программное обеспечение и алгоритмы глубокого машинного обучения.



Безусловно, самым большим рынком промышленной робототехники остается Китай. В прошлом году объем местных поставок составил 154?000 машин — это больше, чем в Европе и Америке. При этом рынок далек от насыщения: по числу роботов на 1000 рабочих-людей Поднебесная уступает Сингапуру, Корее, Германии и Японии.