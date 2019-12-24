Декабрь 24th, 2019

Астронавт NASA отпраздновала первый день Хануки на Международной космической станции

Джессика Ульрика Меир Фото: twitter

Астронавт NASA Джессика Меир, которая происходит из еврейской семьи, отпраздновала первый день Хануки неожиданным образом, а именно на борту Международной космической станции.

В воскресенье Меир опубликовала в социальной сети фотографию своих ног в неоново-синих ханукальных носках с Менорой и звездой Давида — так девушка показала, что даже вдали от Земли она не забывает о празднике. «Счастливой Хануки всем, кто празднует на Земле! » — подписала астронавт свое фото в Twitter.

42-летняя американка Меир и ее коллега-астронавт Кристина Кох в октябре этого года совершили с МКС первый парный женский выход в открытый космос. Девушки провели 7 часов 17 минут за пределами Международной космической станции и заменили неисправный блок управления питанием. Этот выход в открытый космос стал уже четвертым для Кох и первым для Меир.