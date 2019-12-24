Декабрь 24th, 2019

Анджелина Джоли и Брэд Питт проведут рождественскую ночь вместе

Похоже, драма между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли скоро окончательно закончится, потому что 44-летняя красавица решила примириться с бывшим мужем на Рождество.

Так, близкий к знаменитостям источник рассказал, что на праздники звезда «Колдуньи» специально останется в Калифорнии (США), чтобы дети могли провести некоторое время вместе с отцом.

По словам анонима, бывшая жена Питта не возражает о том, чтобы дети провели Рождество в компании 56-летнего актера. Анджелина считает, что это очень важно для ее наследников, которые действительно скучают за папой.

Сообщается, что в гости к Брэду заглянут 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Возможно, 18-летний Мэддокс, который все еще держит обиду на звездного отца, также присоединится к большой компании.

Скорее всего, сама Джоли не осчастливит экс-возлюбленного своим визитом на Рождество, а просто отвезет детей к его дому.

Кто знает, может звезды все-таки воссоединятся на время празднования, ведь Брэд уже практиковал подобное с другой бывшей женой — Дженнифер Энистон.