Декабрь 23rd, 2019

Журналисты назвали мифом анонимность GPS-данных





Перемещение миллионов смартфонов ежедневно отслеживается различными службами геолокации. Согласно официальным данным, вся информация о местоположении отдельно взятых пользователей обезличена и не поддаётся отслеживанию. С этим утверждением не согласились журналисты New York Times, которые провели собственное исследование анонимности передвижения пользователей — и пришли к неутешительным выводам.



Один из журналистов издания получил в своё распоряжение базу данных, которая содержит более 50 миллиардов отметок о местоположении более 12 миллионов американцев, проезжающих через несколько крупных городов США, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Записи были сделаны за 2016-2017-е годы. По словам журналиста, собирающая эти данные компания делает это официально, с разрешения владельца смартфона. Там содержится информация о том, какие места за отчётный период посещал каждый уникальный человек. База данных была получена из источников, которые обеспокоены практикой продажи личной информации и встревожены возможностью злоупотребления такими данными.



Согласно полученной информации, ежедневно сведения о перемещении получают 40 различных компаний. Несмотря на все заявления заинтересованных сторон, на самом деле узнать, кто скрывается за конкретным закодированным номером, вполне реально. Это происходит на основе уникальных сигнатур, которые можно сопоставить с конкретными людьми. В пример приводится 47-летняя учительница математики, которая ежедневно проделывает один и тот же путь и легко поддаётся идентификации: кроме неё, никто в этом районе не ездит ежедневно в школу.



Точно также были идентифицированы политики, чиновники и военные, которые отвозят детей в школу по одному и тому же маршруту и возвращаются домой в одно и то же время. Один из журналистов резюмирует, что если бы каждый из владельцев смартфона мог увидеть масштабы слежки, то никогда бы не стал использовать свой телефон в прежнем режиме.