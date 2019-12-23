Декабрь 23rd, 2019

Японские ученые нашли продукт, который спасает от раздражения и стресса





Японские ученые посоветовали людям, которые страдают повышенной раздражительностью и усталостью, употреблять на завтрак мороженое. По их словам, такое «лечение» может помочь при нестойкой, ослабленной стрессами психике.



О пользе мороженого при нервном истощении сообщили специалисты Университета Киорин. Ими был организован эксперимент, участники которого получали на завтрак мороженое, а также обходились без него. В результате у людей, которые ели мороженое в первой половине дня, стали более быстрыми реакции и понизилась утомляемость.



«Мороженое на завтрак способствует хорошей концентрации внимания и заряду бодрости, помогает укрепить нервы», — констатировали авторы работы.

На заявление японских специалистов откликнулись ученые Гарвардского университета. Они заметили, что потребление такого продукта как мороженое требует контроля, поскольку оно отличается высокой калорийностью, насыщенностью сахаром и жиром. Исследователи высказались о том, что есть мороженое каждый день небезопасно для здоровья сердца. Любителям этого лакомства они посоветовали готовить его самостоятельно – в таком случае можно быть уверенным, что мороженое не содержит сверхдоз сахара, жира и искусственных добавок.