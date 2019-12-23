Декабрь 23rd, 2019

Ванессе Паради – 47! Как она прожила жизнь

Сегодня, 22 декабря, свой день рождения празднует певица, актриса и фотомодель Ванесса Паради. Ей исполняется 47. По случаю этой даты мы сделали подборку обложек глянцевых журналов, которые украшает именинница.

Свою модельную карьеру французская знаменитость начала в начале девяностых годов, когда подписала контракт с компанией «Shanel» и начала рекламировать духи «Koko». С тех пор, в течение почти тридцатилетней работы в этом бизнесе, Ванесса украсила десятки мировых глянца.

Мы же подобрали для вас обложки, которые не только подчеркивают очарование Паради, а еще показывают ее умение перевоплощаться перед фотокамерами в разные образы.

А какая из этих обложек вам нравится больше всего? Какие бы еще добавили в наш список?