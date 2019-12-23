Декабрь 23rd, 2019

Умер знаменитый британский актер Тони Бриттон

Среди наиболее известных работ звезды – День Шакала, Воскресенье, проклятое воскресенье, Операция Амстердам и другие.

Британский актер Тони Бриттон умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила в своем Twitter его дочь Ферн Бриттон.

Она отметила, что ее отца не стало утром 22 декабря.

Тони Бриттон родился 9 июня 1924 года в Бирмингеме. В годы Второй мировой войны он служил в пехоте, а также работал на авиационном заводе. Впоследствии Бриттон стал проявлять интерес к театру.

Широкую популярность Бриттон обрел после съемок в фильмах Амстердам (1959), Воскресное кровавое воскресенье (1971) и День шакала (1973). В 1975 году он был удостоен премии Гильдии радиовещательной прессы за лучшую мужскую роль в фильме Почти человек.

С 1983 по 1990 год Бриттон снялся с Найджелом Хейверсом и Диной Шеридан в комедийном шоу BBC Не жди.