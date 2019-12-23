Декабрь 23rd, 2019

Украинский фильм обогнал в рейтинга «Черную Пантеру» и «Однажды в Голливуде»

Авторитетный американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм «Племя» в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.

Так, украинская кинолента режиссера Мирослава Слабошпицкого разместилась на 48-й позиции рейтинга. Фильм опередил «Однажды в Голливуде» (49) и «Черную пантеру» (50).

На первой строчке топ-50 от Rolling Stone — американский драматический фильм, снятый Барри Дженкинсом, «Лунный свет».

Напомним, ранее фильм «Племя» вошел в десятку лучших фильмов года по версии The Hollywood Reporter.