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Украинский фильм обогнал в рейтинга «Черную Пантеру» и «Однажды в Голливуде»

Фильм "Племя" попал в топ-лучших уходящего десятилетия

Авторитетный американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм «Племя» в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.

Так, украинская кинолента режиссера Мирослава Слабошпицкого разместилась на 48-й позиции рейтинга. Фильм опередил «Однажды в Голливуде» (49) и «Черную пантеру» (50).

На первой строчке топ-50 от Rolling Stone — американский драматический фильм, снятый Барри Дженкинсом, «Лунный свет».

Напомним, ранее фильм «Племя» вошел в десятку лучших фильмов года по версии The Hollywood Reporter.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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