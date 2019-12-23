Декабрь 23rd, 2019

Ученые впервые записали в мозг птицы осмысленную информацию





Ученые впервые записали в мозг птицы осмысленную информацию, они “научили” зябликов песни, которой их обычно обучают их пернатые родители.

Ученые из Техасского университета нейрологии сумели «вставить» в мозг зяблика-зебры воспоминания. Так специалисты “научили” зябликов песни, которой их обычно обучают их пернатые родители.



Исследователи уверены, что их революционное открытие раскрывает новый путь к развитию вокального обучения, сообщает Newsweek.



Также это потенциально может помочь в лучшем понимании состояний, при которых нарушается способность говорить.



«Как и люди, зяблики-зебры учатся управлять своим голосом, повторяя за родителями», — отмечают ученые.



Слушая взрослых птиц, молодые запоминают ноты и повторяют их, постоянно тренируясь. Ученые Тод Робертс, Венчан Зяо, Франциско Гарсия-Оскос и Даниэль Динг использовали в своем эксперименте метод «онтогенетической манипуляции».



Этот метод предусматривает использование света для отслеживания и контроля мозговой активности, чтобы руководить изучением песен.



Ученые контролировали взаимодействия между двумя областями мозга зябликов, чтобы создать воспоминания о песне. Продолжительность действия света была равна длительности ноты. Таким образом, группа ученых руководила процессом усвоения имплантированных воспоминаний у птиц.



Робертс отмечает, что произошла не совсем имплантация песни как таковой. Исследователи только создали воспоминания о длительности тонов песни. Это один из путей, связанных с вокализацией. Если ученым удастся раскрыть и другие условия, которые отвечают за разные аспекты, такие как высота и порядок нот, тогда теоретически можно будет имплантировать в мозг песню полностью.