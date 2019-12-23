Декабрь 23rd, 2019

Ученые — неизвестная цивилизация в Карпатских горах оставила странные ловушки

Археологи обнаружили, что неизвестная цивилизация в Карпатских горах оставила странные ловушки Экспедиция спустилась в подземелье в Словакии в одну из давних пещер. Дальше ста метров пройти не смогли: археологи наткнулись на подземные ловушки неизвестной цивилизации и решили отступить.

В эту местность у отрогов Карпатских гор исследователи отправились после изучения легенд. Народ опия сохранил истории о якобы существовавшем когда-то древнем народе, поднявшемся из недр после потопа.

Ученых заинтересовала схожесть этих легенд с историями, бытующими почти в каждой народности мира. Подземные царства и в самом деле фигурируют во многих мифах, начиная с античных и заканчивая европейские сказки — вспомнить хотя бы того же фольклориста Андерсена.

Шахта в пещеры обнаружилась ровно там, где рассказывали о ней легенды опия. С первых же шагов стало понятно, что она рукотворная. Это удалось определить по гладким, обработанным орудием стенам.

Продвинуться в глубь пещер пока спелеологи не смогли. На отметке ровно ста метров из стен неожиданно выскочили два бетонных блока и громко столкнулись посреди коридора.

Видимо, кто-то из группы случайно активировал ловушку, поставленную тут в незапамятные времена.

Ученые планируют вернуться в пещеры с более совершенным оборудованием.

http://dnpmag.com/2019/12/20/podzemnye-lovushki-neizvestnoj-civilizacii-arxeologi-predpochli-otstupit/