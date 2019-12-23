Декабрь 23rd, 2019

Тайна перевала Дятлова — пытки погибших туристов подтвердились

Стало известно, что часть документов по трагедии на перевале Дятлова таинственно пропали и они касались в большей степени возможных пыток туристов перед смертью. Однако вскоре дело было переквалифицировано в несчастный случай. Выяснилось это случайно во время попытки родственников получить доступ к документам следствия по гибели туристов на перевале Дятлова. Как пишет «Свободная Пресса», дело все больше запутывается с годами, однако версия о гибели туристов от рук неизвестных становится уже совсем очевидной.

Как уже не раз заявляли многие специалисты и эксперты, которые уже годами занимаются расследованием трагедии на перевале Дятлова, даже само уголовное дело вызывает у них многочисленные вопросы и сомнения в подлинности. Ведь оно не имеет архивного номера, а по словам ивдельского следователя Владимира Коротаева, расследовавшего это уголовное дело, из него пропали некоторые достаточно серьезные документы.

Но главное, что некоторые погибшие, которых нашли на перевале, были без глазных яблок и языков, которые у них были изъяты неизвестно кем. Кроме того, поисковик Михаил Шаравин, принимавший участие в операции по поиску студентов, утверждает, что тела были лишь слегка припорошены снегом, как будто их только что положили на место. И палатку следователь нашел раньше, чем члены поисковой группы — значит, он знал о ее местонахождения наверняка? О чем все это говорит? Да о том, полагают многие исследователи трагедии, что представители власти знали о случившемся в тот же день, как это произошло. И незамедлительно увезли трупы в морг на обследование, сделав которое, тут же вернули тела назад на перевал.