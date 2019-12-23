Декабрь 23rd, 2019

Справка 989

Работа, в процессе которой предполагается получать сведения, составляющие государственную тайну, может проходить только при предоставлении медицинской справки, выданной по форме 989 н. Получить ее можно в рекордно короткие сроки – всего за 24 часа, даже без посещения поликлиники. Для этого нужно обратиться по адресу https://spravki-989.com и заполнить заявку.

Как получают справку в стандартном режиме

Для получения документа необходимо пройти медкомиссию. Это платная процедура. Ее необходимо проходить раз в год, так как здоровье может ухудшаться. Бланк 989 н, в отличие от других, заверяется не одним врачом, а целой коллегией специалистов. Печатей тоже должно быть несколько, как и штампов государственных медучреждений.

Куда нужно предъявлять

Не нужно думать, что справка для гостайны нужна только тем, кто устраивается на работу в ФСБ. Данный документ иногда требуется в таких учреждениях, что это вызывает у соискателя недоумении. Люди отправляются на собеседование, даже не подозревая, что в обычном учреждении им придется ежегодно проходить медицинскую комиссию, чтобы получить справку на гостайну. В результате таких строгостей ежегодно десятки тысяч людей обращаются за документом.

В нем нуждаются:

• государственные чиновники,

• сотрудники медицинских учреждений,

• связисты,

• военные,

• промышленники.

Какие обследования нужны

Задача медицинской комиссии – выявить состояние здоровья человека, который будет иметь отношение к государственным тайнам. Здесь важно не столько физические показатели, сколько состояние психики и нервной системы. Дефекты могут быть как врожденными, так и приобретенными, поэтому требуется ежегодное продление справки – врачи должны удостовериться, что за прошедший год нервы сотрудника не расшатались, а нервная система по-прежнему сохраняет стабильность. Экспертное заключение специалистов решит, достаточно ли человек устойчив, чтобы воздержаться от разглашения важных для государства сведений.

Кроме врачей общего профиля в справке должны поставить отметки:

• невролог,

• нарколог,

• психиатр.

Для заключения необходимо сдать несколько анализов и пройти диагностику. Специалисты будут выявлять болезни, которые, согласно приказу Минздрава, являются противопоказанием для выдачи справки 989 н.

Чтобы ускорить процесс получения документа, избавиться от стояния в очередях, сдачи анализов, можно обратиться в организацию, которая официально выдает справки данного типа при обращении онлайн. Нужно заполнить на сайте заявку или позвонить по телефонному номеру. Самое позднее через 24 часа курьер доставит заполненный, заверенный нужными печатями документ по указанному клиентом адресу.