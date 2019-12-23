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Семья в СШП случайно купило новогоднюю елку вместе с живущей на ней совой

В США семья купила себе ёлку на Рождество и в деревце уже был маленький сюрприз. Этот «подарочек» сначала приняли за новогоднюю игрушку, но они ошибались. Непонятно как, но вместе с елкой они принесли домой маленькую сову. Первой её заметила дочка, которая приняла птицу за ожившую игрушку и так испугалась, что даже расплакалась. Правда сова оказалась абсолютно безобидной, но вот дом покидать отказалась наотрез, сообщает CNN. Сову попытались выпроводить из дома, но у птицы были другие планы. Тогда им пришлось обратиться к специалистам в Chattahoochee Nature Center. Профи сказали, как выманить птичку. Им сказали оставить птице немного сырой курицы, чтобы сова подкрепилась. Затем семье оставили инструкции, как сделать так, чтобы сова точно улетела обратно в лес.Птицу нужно было оставить в клетке до темноты, а потом выпустить в лесу. Так они поступили. Птица улетела на свободу к своим родственникам.

елка,Сова,длиннопост

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елка,Сова,длиннопост

елка,Сова,длиннопост

Category: Новости, США ﻿
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