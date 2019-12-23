Сегодняшнее заседание по «делу Шеремета» как негативный маркер нынешней власти

Serg Marco: Я сегодня был на суде у Рифмастера, и мне есть что сказать.



Суд был убогим избиением обвинения защитой Андрея Антоненко. Прокуроры сбивались, несли полную чушь, подавали документы в нарушение процедуры.

Это выглядело жалко.



Ты же лучший прокурор, ты же делегирован Рябошапкой на это дело, ну изучи материалы, выстрой ровную логичную линию обвинений, если ты настолько тупой что не можешь заучить речь — запиши на листике и прочитай! Но они даже этого не смогли. Сбиваясь, путаясь в показаниях (как по алиби Яны Дударь), называя обвиняемого Рифа на суде «убийцей» прямо в глаза судье, эти недалекие пытались обвинить Антоненко.



Повторюсь, это выглядело жалко. Но для судей этого было достаточно.



На этом нашей судебной и исполнительной власти можно поставить вердикт несостоятельности.



У нас их нет. Нет специалистов, которые бы могли достойно представлять ГПУ в зале суда, даже при настолько громком деле. Нет судей, которые могли бы выносить непредвзятые решения. Нет МВД которая бы могла производить профессиональные сыскные действия и искать преступников.



У нас этого нет.



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У нас есть министр МВД которому к дедлайну надо предоставить обвиняемых и их находят. Так было в деле Бузины, так было в Гандзюк, так есть в деле Антоненко.

Есть Генеральный прокурор который направляет своих тугодумов рыгать нам в мозг в зале суда.

Есть глава Офиса Президента который дает указания судьям как судить по конкретным делам.

У нас нет правоохранительной системы. У нас есть репрессивно-решальная система которая по указке сверху закрывает в СИЗО людей, не неся за свои действия никакой ответственности.

Я недавно общался с людьми которые в армии, и которые хотят оттуда уходить после окончания контракта. Дело Рифа их к этому и подтолкнуло.

Их логика: — Какой смысл быть в армии, если её убивает руководство страны? Какой смысл подчинятся Хомчаку, для которого Россия не враг? Какой смысл быть атошником или волонтером, если к тебе за это завтра могут прийти из за этого? Да, Саша, ты пишешь что то в поддержку армии, но посмотри какие силы против! Антоненко ведь занимался пропогандой имиджа ЗСУ и сил ССО, и этого человека по липовому обвинению посадили в СИЗО, оболгали на 1+1 и у Шустера, а на бриффинге по этому несуразному обвинению выступал верховный главнокомандующий страны. Его растоптали, и тебя растопчут.

В общем что еще сказать. Хорошо что все чорты вскрылись разом, вместе с судьями и прокурорами. Надеюсь что следующий Майдан не допустит ошибок прошлого. И не надо говорить что Майдан — это беспредел и беззаконие. Потому что беззаконие — это второе имя нынешней власти.

Андрей Шор: Тонкая зеленая линия между обвинением и преступлением.

Я склонен считать, что в момент известного первого брифинга тупорылые следователи действительно считали, что вышли на след убийц. Они имеют на это право, их дело расследовать. Тупость и профессиональная непригодность сами по себе не преступление.

Но в момент, когда они сами поняли, что никаких доказательств нет, все, что есть — фуфло, продолжать настаивать на удерживании невинных и продолжать громоздить кучу абсурда — это становится преступлением.

Имхо, они уже все поняли, и эту линию уже перешли.

Из правоохранителей они стали бандитами на глазах всей страны.