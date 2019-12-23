Декабрь 23rd, 2019

Санкции США против Северного потока-2 задержат проект и повысят его стоимость

Санкции США против компаний, строящих газопровод Северный поток-2, отсрочат завершение проекта на несколько месяцев и повысят его стоимость, сказал в понедельник представитель немецких консерваторов, возглавляемых канцлером Ангелой Меркель.

Швейцарско-голландская компания Allseas ранее сообщила о приостановлении работ по прокладке газопровода с целью избежать санкций США, предусмотренных пакетом документов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в пятницу.

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что будет работать над завершением проекта в кратчайшие сроки.

По мнению США, Северный поток-2 сделает Европу слишком зависимой от российских поставок. США одновременно стремятся увеличить продажи СПГ европейским странам.

“Санкции на какое-то время отсрочат завершение трубопровода Северный поток-2”, — сказал выступавший на радио представитель немецких консерваторов Петер Байер.