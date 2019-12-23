Декабрь 23rd, 2019 Реклама с усатыми девушками всколыхнула Интернет Марка Billie, выпускающая бритвы, поразила всех новой рекламной кампанией, в которой девушки гордо демонстрируют свои усики. Таким образом бренд пытается разрушить стереотипы о не эстетичных волосах на женском теле. Компания выступает в поддержку естественности в рамках «усабря» — ежегодной благотворительной ноябрьской акции, во время которой ее участники не бреются и жертвуют деньги на благие цели. Узнайте, какую идею вложили в необычную рекламу, из нашего материала.



В рекламе модели гордо демонстрируют волосики над верхней губой. Тематическое видео посвящено не только продвижению нового товара, но и благотворительному движению под названием movember («мовембер», «усабрь» или «небритябрь»). Обычно в акции, которая длится весь ноябрь, принимают участие мужчины, но в этот раз к ним решили присоединиться и представительницы прекрасного пола. «Усабрь» придумала группа молодых людей в Австралии в 1999 году. Это вид фандрайзинга, при котором парни ежегодно в ноябре отращивают усы и в течение месяца жертвуют деньги на борьбу с раком простаты и другими мужскими заболеваниями. Соучредительница Billie Джорджина Гули (Georgina Gooley) объясняет, что для организации было важно во всеуслышание заявить о женских усиках, ведь это естественная особенность тела. Модели гордо демонстрируют растительность на лице, вдохновляя на подобный поступок других дам. Фирма, выпускающая бритвенные принадлежности, открыла страницу, на которой каждый желающий может пожертвовать деньги на благотворительность во время «усабря». Производители планируют отправить на благие цели 50 000 долларов (около 3 миллионов рублей). Бренд Billie освещает тему растительности на женском теле не впервые. Летом 2019 года интернет всколыхнул их скандальный видеоролик, в котором девушки демонстрировали растительность в области бикини. Организаторы запустили инициативу под названием Project Body Hair, приглашая женщин загружать свои фотографии с «зарослями» под хэштегом #projectbodyhair. Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни похвалили марку бритвенных принадлежностей за демонстрацию женской естественности, а другие сочли рекламную кампанию неблаговидным зрелищем. Многие подметили иронию в том, что фирма, производящая бритвы, поощряет девушек перестать делать эпиляцию. Решение — брить или не брить — остается за представительницами прекрасного пола. Кто-то считает такую естественность сексуальной, а кто-то — неприличной. Каждая девушка выбирает, как и где ей избавляться от волос по своему усмотрению. Украинка купила особняк у Ким Кардашьян, где собирается «вдохновляться»

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