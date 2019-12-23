Декабрь 23rd, 2019

Птицы заметно изменились за 40 лет — орнитологи





Птицы стали меньше, но длина их крыльев увеличилась

Американские орнитологи университета Джерси проследили зависимость массы тела птицы, длину ног и величину размаха ее крыльев с глобальным потеплением. Ученые исследовали птиц, обитающих в Северной Америке, на протяжении 40 лет. С 1978 года измерения были проведены на 100 тысячах птиц разных видов.



Исследования показали, что за это время масса птиц и длина их ног стали меньше на 2,6 % и 2,4 %, но в то же время длина крыльев стала больше на 1,3 %.



Ученые считают, что такие изменения — повод задуматься об их причинах.



В ее поисках эксперты проанализировали изменение температуры окружающей среды за этот же период и выяснили, что в годы с более высокой температурой масса птиц уменьшалась, а в годы с менее высокой — увеличивалась. Общая тенденция — на уменьшение.



Таким образом, орнитологи сделали вывод, что тенденция уменьшения массы тела птиц и удлинение крыльев напрямую связаны с глобальным потеплением.



Факт объясняется тем, что чем крупнее особь и чем выше температура, тем дольше проходит процесс теплообмена. Поэтому птицы таким образом приспосабливаются к повышению температуры окружающей среды.