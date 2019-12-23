Посол Мексики в Аргентине украл в магазине книгу и попал на лечение

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, похитивший из книжного магазина биографию Казановы, ушел с поста «по состоянию здоровья» и проходит неврологическое лечение, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Как передает РИА «Новости» , 76-летний посол в начале декабря был задержан в книжном магазине при попытке вынести книгу стоимостью менее $10. История попала в СМИ, после чего посла отозвали.

Как стало известно СМИ в дальнейшем, у посла могли возникнуть проблемы, вызванные операцией на головном мозге, сделанной в 2012 году. Как считает лечащий врач дипломата, необходимо установить, не произошли ли «изменения в структуре и функционировании мозга».

При этом отмечается, что до сих пор Валеро «демонстрировал признаки восстановления мозговой активности и выполнял сложные социальные и аналитические функции». Послом в Мексику он был назначен в марте 2019 года.