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Посол Мексики в Аргентине украл в магазине книгу и попал на лечение

© СС0 Public Domain
Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, похитивший из книжного магазина биографию Казановы, ушел с поста «по состоянию здоровья» и проходит неврологическое лечение, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Как передает РИА «Новости», 76-летний посол в начале декабря был задержан в книжном магазине при попытке вынести книгу стоимостью менее $10. История попала в СМИ, после чего посла отозвали.
Как стало известно СМИ в дальнейшем, у посла могли возникнуть проблемы, вызванные операцией на головном мозге, сделанной в 2012 году. Как считает лечащий врач дипломата, необходимо установить, не произошли ли «изменения в структуре и функционировании мозга».
При этом отмечается, что до сих пор Валеро «демонстрировал признаки восстановления мозговой активности и выполнял сложные социальные и аналитические функции». Послом в Мексику он был назначен в марте 2019 года.

Category: Мир, Новости ﻿
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