Порошенко призвал Раду ввести санкции против украинских компаний, заключивших контракты с «Газпромом»

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, внесет в Верховную раду вопрос о введении санкций против украинских компаний, за соглашение с «Газпромом» о поставках газа, передает «Коммерсант»

Как заявил Порошенко в своем Facebook, Москва «продает газ со скидкой „пятой колонне“». По мнению политика, эти договоренности «подрывают основы украинской государственности» и являются «вопросом национальной безопасности».

Порошенко также заявил, что украинская власть перешла «красные линии».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» о поставках газа с 1 января 2020 года.