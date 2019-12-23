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Ольга Куриленко засветила стройную фигуру в черном боди

Голливудская актриса украинского происхождения, которая стала популярной из-за роли девушки Бонда, Ольга Куриленко поразила поклонников в сети обольстительным снимком.

Новое горячее фото Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в инстаграме. На фотографии модель позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте на фоне нарисованной машины.

Актриса позировала перед объективом фотографа Патриса ван Мальдера, а автором иллюстрации стала графический редактор Кристина Визнер.

«С нетерпением ждем праздников», – добавила в подписи украинка.

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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