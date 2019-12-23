Ольга Куриленко засветила стройную фигуру в черном боди

Голливудская актриса украинского происхождения, которая стала популярной из-за роли девушки Бонда, Ольга Куриленко поразила поклонников в сети обольстительным снимком.
Новое горячее фото Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в инстаграме. На фотографии модель позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте на фоне нарисованной машины.
Актриса позировала перед объективом фотографа Патриса ван Мальдера, а автором иллюстрации стала графический редактор Кристина Визнер.
«С нетерпением ждем праздников», – добавила в подписи украинка.
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