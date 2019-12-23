Нидерланды обвинили Россию в шпионаже

Россия вмешивается в политику западных государств, проводит против них кибератаки и собирает секретные данные. Такое заявление сделал глава нидерландской дипломатии Стеф Блок.

Из-за этого Европа становится «менее стабильной и менее безопасной», подчеркнул он. По словам Блока, опасения вызывает и то, что РФ «укрепляет свой ядерный потенциал». Перечисленная деятельность России усложняет диалог и сотрудничество с Москвой, заявил дипломат.

В целях шпионажа, распространения дезинформации, саботажа Россия применяет цифровые технологии и другие «инструменты», отметил глава МИД. Так, Москва пытается дезинформировать общественность по делу о сбитом пять лет назад в Донбассе Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, передает «Анадолу».

Ранее нидерландские власти за попытки хакерских атак выслали из страны нескольких россиян, названных Гаагой «сотрудниками ГРУ».