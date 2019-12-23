NASA впервые изучит границы космоса с помощью специального аппарата





11 декабря прошел успешный запуск космического корабля NASA Ionospheric Connection Explorer (ICON) на орбиту для первой в своем роде миссии по изучению области космоса.

Об этом сообщает NASA.

Самолет Northrop Grumman Stargazer L-1011 стартовал в 20:31 по североамериканскому восточному времени со станции военно-воздушных сил Кейп-Канаверал во Флориде, неся ICON на ракете Northrop Grumman Pegasus XL для запуска на высоте около 39 000 футов.

Первая попытка запуска спутника должна была произойти в 21:30, но была пропущена из-за проблем со связью между наземной командой на мысе Канаверал и самолетом. Со второй попытки в 21:59 экипаж самолета запустил в космос ICON, космический корабль размером примерно с холодильник.

Солнечные панели космического корабля успешно развернуты, что свидетельствует о его рабочем состоянии. Примерно через месяц ICON начнет отсылать свои первые научные данные.

ICON будет изучать изменения в области верхних слоев атмосферы, называемой ионосферой. Помимо влияния на сигналы связи, космическая погода в ионосфере также может разрушать космические корабли и подвергать астронавтов радиации, что опасно для здоровья. Ранее данный критический регион околоземного космического пространства было трудно наблюдать. Космический корабль не может путешествовать через низкие части ионосферы, а воздушные шары не могут путешествовать достаточно высоко.

«ICON выполняет важную работу — помочь нам понять динамическую космическую среду возле нашего дома», — сказала Никола Фокс, директор по гелиофизике в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

«ICON — это первая миссия, которая будет одновременно отслеживать то, что происходит в верхних слоях атмосферы и в космосе, и поможет понять, как они взаимодействуют, вызывая изменения, которые могут нарушить наши системы связи».

ICON исследует связь между нейтральной атмосферой и электрически заряженной ионосферой с помощью четырех приборов. Три инструмента основаны на одном из более захватывающих явлений верхней атмосферы: разноцветные полосы, называемые воздушным свечением.

Воздушное свечение появляется аналогичным процессом, как и полярное сияние. Хотя полярные сияния, как правило, ограничены крайними северными и южными широтами, воздушное свечение происходит постоянно по всему земному шару и намного слабее. Но оно достаточно яркое, чтобы ICON смог воссоздать картину его плотности, состава и структуры ионосферы. Воздушное свечение позволяет ICON наблюдать, как движутся частицы в верхних слоях атмосферы.