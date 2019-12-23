Кубики LEGO сделали переворот в современной физике

Расположение выемок и выступов на кубиках LEGO превращает эти конструкции в теплоизолятор, который может работать при криогенных температурах, — отметили ученые во время тестирования новой охладительной установки, которую недавно создали в Ланкастерском университете.

Исследователи собрали небольшую стенку из пластиковых блоков и поместили их в холодильник. Кубики LEGO и другие структуры состоят из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС-пластик). При этом в предыдущих опытах ученым не удавалось достигать такой теплоизоляции у этих материалов — это может быть связано именно с формой кубиков, поскольку площадь контакта между ними минимальна, что замедляет передачу тепла.

Изоляционные материалы с аналогичной формой могут быть эффективны для создания квантовых компьютеров, поскольку для их работы необходимы стабильные температуры и эффективные холодильные установки.