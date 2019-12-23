Кубики LEGO сделали переворот в современной физике

Физики охладили кубики LEGO практически до абсолютно нуля. Оказалось, что эти пластиковые детали и другие структуры похожей формы почти не пропускают тепло при температурах, близких к абсолютному нулю. Об этом говорится в исследовании физиков из Ланкастерского университета в Великобритании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Температура абсолютного нуля составляет –273,15 градусов. Как правило, холодильные установки, которые могут охладить материю до такой температуры, заставляют тепло курсировать только в одном направлении.
Расположение выемок и выступов на кубиках LEGO превращает эти конструкции в теплоизолятор, который может работать при криогенных температурах, — отметили ученые во время тестирования новой охладительной установки, которую недавно создали в Ланкастерском университете.
Исследователи собрали небольшую стенку из пластиковых блоков и поместили их в холодильник. Кубики LEGO и другие структуры состоят из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС-пластик). При этом в предыдущих опытах ученым не удавалось достигать такой теплоизоляции у этих материалов — это может быть связано именно с формой кубиков, поскольку площадь контакта между ними минимальна, что замедляет передачу тепла.
Изоляционные материалы с аналогичной формой могут быть эффективны для создания квантовых компьютеров, поскольку для их работы необходимы стабильные температуры и эффективные холодильные установки.
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