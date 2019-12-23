Декабрь 23rd, 2019

Как на Новый год поднять потенцию — названы старинные рецепты

Чтобы поднять потенцию не обязательно использовать виагру или употреблять синтетические стимуляторы. Сексопатологи предлагают воспользоваться в том числе и старинными методами, пишет «Утро». Причем это позволить ощутить мужскую силу не только мужчинам за 40, но и за 60.

Мужчины на протяжении многих столетий пользовались народными средствами для повышения потенции. Чтобы усилить сексуальное желание, в Древней Греции употребляли рыбу и морепродукты, а на Востоке – мед, имбирь и кардамон. Эксперты рассказали о не таких популярных, но действенных рецептах для повышения потенции.

В качестве стимулятора мужской силы можно принимать «Эликсир страсти», который готовят настойки аралии маньчжурской, женьшеня, экстракта родиолы розовой и элеутерококка колючего. Необходимо по 50 мл каждого ингредиента. Принимать «Эликсир» советуют по 30 капель три раза в день после еды. Однако специалисты предупреждают: это средство строго запрещено принимать людям, страдающим от гипертонии.

Чабрец считается очень полезной травой для мужского здоровья: он содержит много цинка, за счет этого увеличивается скорость движения сперматозоидов. Его также используют для профилактики и лечения простатита, импотенции, аденомы предстательной железы. Эксперты советуют принимать отвар из 100 г цветков чабреца, залитых кипятком, по 1-2 ст. л. после еды два раза в день.

Ягоды шелковицы также благоприятно влияют на потенцию. Достаточно съедать по полстакана в течение десяти дней, сообщает сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров. Шелковицу полезно сочетать с облепихой, петрушкой, укропом, луком, тыквой, дыней и орехами. Усиливают сексуальное желание и эфирные масла – розовое, сандаловое, гераниевое и имбирное. Их можно употреблять по 1 капле в день вместе с медом.