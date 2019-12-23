Декабрь 23rd, 2019

Израиль нанес ракетный удар по иранским объектам под Дамаском







Сирийское официальное новостное агентство «Сана», обслуживающее режим диктатора Асада, сообщает о ракетном ударе, нанесенном с Голанских высот.



«Воздушные силы Сирийской Арабской Армии перехватили вражеские ракеты, запущенные с оккупированных территорий», — говорится в сообщении «Саны». «Оккупированными территориями» диктаторский режим в Сирии называет израильскую часть Голанских высот.





«Наш корреспондент сообщает, что военные средства ПВО сбили в 11 часов вечера вражеские ракеты, запущенные с оккупированных территорий, и что одна из ракет противника разорвалась в районе Акрабы в сельской местности Дамаска», — говорится далее в заметке.



Известно, что в окрестностях поселка Акраба, расположенного в 20 километрах от Дамаска, находятся иранские военные объекты, использующиеся для подготовки ударов по Израилю.



В ноябре этого года израильские ВВС нанесли удар по тем же объектам. Об этом, вопреки обыкновению, официально сообщило Министерство обороны Израиля. В Минобороны отметили, что таким образом была сорвана попытка запуска иранских беспилотников, которые предназначались для диверсий на территории нашей страны.



Источник в международном аэропорту Бейрута заявил российскому агентству РИА Новости: «Израильские самолеты находились в районе Сайды и Джиззина в момент появления сообщения о воздушных ударах по Дамаску». Судя по этому заявлению, удары по целям около Дамаска были нанесены из воздушного пространства Ливана.



В ночь на 23 декабря базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights передала, что в районе Дамаска были слышны не менее трех взрывов. По сведениям SOHR, в результате израильского ракетного удара были поражены «объекты сил (асадовского) режима и иранских ополченцев в окрестностях Дамаска». Информация о последствиях этого удара уточняется.



По состоянию на утро 23 декабря, Израиль не брал на себя ответственность за этот удар по целям в Сирии.



http://www.9tv.co.il/news/2019/12/23/278145.html

http://www.newsru.co.il/mideast/23dec2019/syria_il_102.html