Декабрь 23rd, 2019

Исcледователи нашли огромный вход в пещеру в Антарктиде, построенный неизвестными (фото)

Исследователи нашли огромный вход в пещеру в Антарктиде, построенный неизвестными — одно из предположений, что это заброшенный военный объект. Мало того — у входа в пещеру лежит большой черный предмет.

Вход в пещеру на Антарктиде можно увидеть даже с карты Google Maps. Пещера была обнаружена совершенно случайно и не так давно. Хотя ученые и не замечали этот вход ранее, но они уверены, что пещере уже несколько десятков лет. Вход в нее был замаскирован, но когда климат начал меняться и ледники стали таять, пещера явила себя на обозрение.

По другой версии, это настоящая существующая военная база, но непонятно пока, кому именно она принадлежит. При этом известно, что данная пещера находится в американской зоне ответственности. Пока же планируется продолжить поиск в данном районе с целью найти новые данные, подтверждающие искусственность сооружений, пишет Rambler.